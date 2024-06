Doncic spiega come Irving stia “davvero guidando” Dallas

La leadership di Kyrie Irving per i Dallas Mavericks è stato un argomento spesso discusso durante la stagione 2023-24. Con Irving pronto per un’altra apparizione alle Finals NBA, Luka Doncic confida nella leadership di Kyrie, vista la sua esperienza nelle Finali con Dallas.

“La sua leadership è incredibile. Il modo in cui ci collega. Penso che io e Kyrie siamo i leader di questa squadra, ma lui è quello che ha partecipato alle Finals. È quello che ha vinto le Finals. È lui che la guida davvero. Ci tiene uniti e motivati”.

"His leadership is amazing… I think me and Kyrie are the leaders of this team, but he's the one that's been in the Finals. He's the one that won in the Finals. He's the one that is really leading it," Luka Doncic on Kyrie Irving's leadership.#OneforDallas #Mavericks

— Joey Mistretta (@JoeyMistretta_) June 5, 2024