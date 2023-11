Gli Utah Jazz trollano Michael Jordan dando un nome ESILARANTE al WiFi dell’arena

Gli Utah Jazz non si sono avvicinati particolarmente alla lotta per il campionato NBA da quando Michael Jordan e i Chicago Bulls li hanno fatti cadere nelle due Finals NBA consecutive del 1997 e del 1998.

L’ultima partita di queste due serie è stata caratterizzata probabilmente dalla giocata più iconica della carriera di Jordan, in cui l’ormai Hall-of-Famer si è creato lo spazio contro il difensore dei Jazz, Bryon Russell, e ha messo a segno un tiro dalla media distanza che ha portato i Bulls in vantaggio.

I Bulls vinceranno la partita e il campionato, il sesto della carriera di Jordan, quando Utah non riuscirà a convertire un tentativo disperato da tre punti nel possesso successivo.

A quanto pare, 25 anni dopo, gli Utah Jazz non hanno imparato a dimenticare il passato e quello che ha fatto loro Michael Jordan. Recentemente hanno scoperto che la rete WiFi della loro arena, il Delta Center, si chiama “JordanPushedOff”.

