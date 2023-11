“BASKET sport ‘MALATO’ di competizione”: l’INASPETTATA lettera a FAMIGLIA CRISTIANA

Famiglia Cristiana ha un format dove risponde a delle domande di alcune famiglie e in questo caso ha risposto a una domanda sugli sport per i figli, in particolare sul basket.

Questa mamma descrive il basket come uno sport con troppo competitività e che attrae famiglie che sognano di avere figli campioni:

“Arriva settembre e come ogni anno ci troveremo a discutere con nostro figlio di 13 anni sull’iscrizione all’associazione sportiva cui dedicherà due pomeriggi alla settimana.

Per scelta abbiamo cercato di non fargli fare basket e calcio, perché riteniamo che questi due sport attraggano famiglie che sognano di avere figli campioni e sono spesso connotate da un eccesso di spirito competitivo.

Nostro figlio ha fatto due anni di karate e due anni di atletica, ma il suo sogno è giocare a basket.

È molto alto e sarebbe anche facilitato in questo sport, ma noi genitori siamo molto incerti alla luce dei dubbi espressi prima. Che fare?”.

Famiglia Cristiana ha poi risposto alla domanda sul basket dicendo, in sintesi, che ogni figlio ha tutto il diritto di scegliere lo sport nel quale vuole impegnare il proprio tempo extrascolastico e invitando gli educatori e i genitori a contenere il più possibile questo “eccessivo spirito competitivo”.

