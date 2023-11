Antetokounmpo come Wilt Chamberlain con una performance FENOMENALE

Un giorno dopo essere stato espulso per condotta antisportiva in una sentenza che ha indignato i tifosi NBA, la stella dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, si è scatenato contro gli Indiana Pacers, registrando numeri da Wilt Chamberlain.

Il fenomeno dei Bucks ha segnato 54 punti e catturato 12 rimbalzi nella sconfitta per 126 a 124. Con i suoi 54+12 e 15 tiri liberi realizzati, Giannis si è unito a una compagnia esclusiva in un club agrodolce, secondo StatMuse:

“Giannis Antetokounmpo stasera: 54 PTS 12 REB 16 FTM Raggiunge Rick Barry e Wilt Chamberlain come unici giocatori a raggiungere questi numeri in una sconfitta”.

Giannis tonight: 54 PTS

12 REB

16 FTM Joins Rick Barry and Wilt as the only players to reach those numbers in a losing effort. https://t.co/o5F9Atcu6W — StatMuse (@statmuse) November 10, 2023

È dura, ma alla fine il resto dei Bucks ha faticato a generare abbastanza attacco. Un’ora prima del fischio d’inizio, i Bucks hanno escluso la point guard Damian Lillard. All’inizio della giornata era stato indicato come dubbio a causa di un dolore al polpaccio destro. Coach Adrian Griffin aveva detto in giornata che Lillard sarebbe stato valutato dopo il riscaldamento.

Khris Middleton ha regalato ai Bucks 19 punti, ma solo altri due giocatori di Milwaukee sono andati in doppia cifra: Malik Beasley con 13 punti e Bobby Portis con 11.

In fondo è stata una giornata storica, anche se The Greek Freak avrebbe preferito entrare nella storia in altri modi, come ha fatto in altre circostanze.

Leggi anche: EA7 Milano, Messina parla in maniera davvero schietta del mercato