Golden State, anche Draymond Green batte cassa: i conti non tornano più

I Golden State Warriors, dopo la vittoria del titolo, stanno facendo i salti mortali per far quadrare i conti del monte stipendi, arrivato oltre 360 milioni di dollari nell’ultima stagione, fra compensi e luxury tax. Visto il poco spazio salariale a disposizione, la franchigia della Baia ha visto andare via molti dei protagonisti della vittoria dell’anello.

I vari Gary Payton II, Otto Porter Jr, Damion Lee e Juan Toscano-Anderson hanno lasciato la California per ottenere contratti più remunerativi altrove. Inoltre Andre Iguodala è ancora free agent e potrebbe ritirarsi mentre Nemanja Bjelica è tornato in Europa.

Golden State ha confermato Kevon Looney e accolto Donte DiVincenzo, oltre al rookie Patrick Baldwin. Il roster di Steve Kerr resta comunque ultra competitivo con almeno 11 giocatori da poter ruotare tranquillamente e il possibile arrivo, con un contratto leggero, di JaMychal Green.

I problemi però sembrano all’orizzonte dato che Wiggins, Thompson, Poole e Green a breve dovranno rinnovare i loro accordi. Proprio Green, secondo The Athletic, sembra intenzionato a battere cassa dopo anni in cui sente di aver rinunciato a qualcosa per far quadrare il roster. L’ala è intenzionata a chiedere il massimo salariale e con tutta probabilità declinerà la player option per la prossima stagione. Green e il suo agente Rich Paul vorrebbero un quadriennale dal 138 milioni: il giocatore preferirebbe restare a San Francisco ma sembra pronto a guardarsi intorno qualora non venisse accontentato. Per questo motivo il suo entourage ha già chiesto d’intavolare una trattativa mentre la dirigenza avrebbe voluto aspettare ancora.

Draymond Green wants and believes he deserves a max contract extension, sources tell @anthonyVslater & @ThompsonScribe.

Including this coming season, such a deal would lock in Green for $164.2 million over five years.

