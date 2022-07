LeBron “il viscido” ha scritto anche in DM alla modella Just Ghazal?

Il profilo Instagram di Just Ghazal continua a crescere dopo che la modella ha accusato la superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, di “essere viscido” con lei sulla piattaforma. La trama ora si è infittita dopo che la popolare influencer ha raddoppiato la sua affermazione in un recente post.

La modella Just Ghazal ha recentemente pubblicato uno screenshot di LeBron che guarda la sua storia su Instagram. Ha poi continuato a insinuare che la star dei Lakers le abbia inviato dei messaggi in DM. Non sappiamo però se abbia detto la verità oppure no. Tutto quello che sappiamo è che è stata completamente asfaltata sui social dopo che i fan hanno reagito alle sue affermazioni.

Per non essere da meno, tuttavia, Ghazal ha ora pubblicato un’altra story, questa volta facendo riferimento a uno dei commenti piuttosto sgradevoli che ha ricevuto come parte del contraccolpo a cui è stata sottoposta:

Non è chiaro cosa stia cercando di dire qui, ma sembra che stia raddoppiando il suo attacco nei confronti di LeBron James. Non sorprende che il talismano dei Lakers sia rimasto muto durante tutta questa debacle.

