I Golden State Warriors prendono Donte DiVincenzo, rinnovano Looney, ma perdono altri due pezzi

I Golden State Warriors la prossima stagione avranno un volto molto diverso da quello con cui hanno vinto il titolo il mese scorso. I Dubs hanno già visto partire in free agency Gary Payton II (Blazers), Juan Toscano-Anderson (Lakers) e Otto Porter Jr (Raptors) nelle prime ore di mercato, questa notte hanno poi perso anche Damion Lee e Nemanja Bjelica. Lee, tra l’altro cognato di Steph Curry, si è accordato per un annuale, probabilmente al minimo salariale, con i Phoenix Suns. Bjelica ha scioccato tutti e ha deciso di tornare in Europa, firmando con il Fenerbahçe. L’ala serba aveva già giocato con i gialloblu prima della NBA, vincendo l’MVP di Eurolega nel 2015.

Free agent guard Damion Lee has agreed to a one-year deal with the Phoenix Suns, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2022

The Warriors were interested in bringing Nemanja Bjelica back on the veteran minimum, but they were informed today he has opted to leave the NBA entirely for a preferred situation on one of his former teams. Another rotation player lost. https://t.co/cca1glRwPA — Anthony Slater (@anthonyVslater) July 1, 2022

Ma non ci sono fortunatamente solo le partenze: gli Warriors hanno confermato Kevon Looney, giocatore-chiave per la vittoria del titolo, con un triennale da 25.5 milioni di dollari complessivi. Il centro continuerà a rappresentare il gruppo “storico” di Golden State insieme a Curry, Thompson e Green. Poi i Dubs hanno messo le mani su Donte DiVincenzo con un biennale da 9.3 milioni di dollari. L’italoamericano arriva da una stagione molto negativa, reduce da un infortunio, con le maglie di Milwaukee e Sacramento: per lui 9.0 punti, 4.2 rimbalzi e 2.8 assist di media in 42 partite.

Free agent center Kevon Looney has agreed to a three-year, $25.5M deal to return to Golden State, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Free agent Donte DiVincenzo has agreed to a two-year, $9.3 million deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic @Stadium. Player option in Year 2. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022