Gordon Hayward è stato uno protagonisti assoluti della off-season NBA con il passaggio dai Boston Celtics agli Charlotte Hornets, dove ha firmato un contrattone da 120 milioni di dollari. Una cifra giudicata esagerata da molti ma che il diretto interessato sta dimostrando di meritare con un avvio di stagione da oltre 22 punti di media, il suo massimo in carriera finora.

Nel corso di un’intervista con The Athletic, Hayward ha svelato un dettaglio che finora era rimasto nascosto. Nel corso della pausa tra la fine dello scorso campionato e l’inizio del training camp il giocatore si è sottoposto a una operazione chirurgica per la rimozione di un nervo del piede sinistro che gli aveva dato molto fastidio nei mesi scorsi.

As the story details, Gordon Hayward is playing pain free again. He underwent a previously unreported offseason surgery to remove a nerve in the left foot that was causing problems throughout last season. Details here, with insight from his agenthttps://t.co/gp2ai7JNew

