Dominio in terra serba, il Barca vince contro la Stella Rossa e vola in testa

STELLA ROSSA – BARCELLONA 60-72

(11-21; 20-14; 14-22; 15-15)

Con un terzo quarto perfetto il Barcellona prende il volo sul campo della Stella Rossa, e gestendo il vantaggio ottiene la vittoria che permette ai catalani di issarsi al primo posto a pari merito col CSKA, uscito sconfitto nel big match col Fenerbahce. Vittoria di squadra per il Barca, dove tutti i 12 giocatori mettono piede in campo (Pustoviy con 7′ il meno utilizzato) e dove tutti han dato il loro contributo al successo. Inizio subito deciso dei catalani, Higgins e Mirotic partono a razzo ed è subito +8, mentre per la Stella Rossa Walden e Colom da fuori spezzano lo 0 sul tabellone; ma Westermann trova la bomba del +13, prima che Dobric segna l’11-21 della prima sirena. O’Bryant e Loyd trovano 5 punti di fila, i serbi tornano in gara con gli spagnoli che faticano a trovare la via del canestro, prima che il solito Calathes spezzi la rimonta dei padroni di casa. All’intervallo è 35-31 Barca e la gara sembra in equilibrio, ma il terzo quarto segna la spaccatura del match: Oriola e Smits diventano i padroni dell’incontro, in un amen il vantaggio torna in doppia cifra, Belgrado non riesce a contrapporre misure e alla terza sirena il punteggio recita 57-45 Barcellona. Nell’ultimo quarto i catalani gestiscono il vantaggio senza particolari timori, arrivando addirittura sul +21 e dominando il match, chiudendo l’incontro col punteggio di 72-60.

STELLA ROSSA: Dobric 11, Loyd 9, Walden 8

BARCELLONA: Higgins 14, Oriola 12, Smits 11

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.