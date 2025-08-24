giannis grecia

Grecia, ufficiale il roster per EuroBasket: guida Giannis Antetokounmpo

La Grecia ha perso l’ultima amichevole contro la Francia, 92-77, e subito dopo ha annunciato il roster definitivo per EuroBasket 2025. Nella competizione continentale al via tra pochi giorni, gli ellenici saranno nel Gruppo C con Italia, Spagna, Bosnia ed Erzegovina, Georgia e Cipro.

Vista la presenza di Giannis Antetokounmpo, che ha saltato la maggior parte delle amichevoli, non si può non temere almeno un po’ la Grecia, che comunque non va a medaglia in un Europeo dal 2009. A Cipro esordirà proprio contro gli Azzurri, il 28 agosto alle 20.30.

Come detto, Giannis sarà il leader indiscusso del roster allenato da Vassilis Spanoulis, ma ci saranno anche altri due Antetokounmpo: Thanasis e Kostas. Confermate poi le presenze di alcune star di EuroLega come Kostas Sloukas e Dinos Mitoglou, l’espertissimo Kostas Papanikolaou e il naturalizzato Tyler Dorsey. L’ultimo giocatore ad essere tagliato per arrivare al massimo di 12 convocati è stato il giovane Vangelis Zougris.

La lista completa dei convocati: Kostas Sloukas, Dimitris Katsivelis, Vassilis Toliopoulos, Tyler Dorsey, Giannoulis Larentzakis, Kostas Papanikolaou, Panagiotis Kalaitzakis, Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Alexandros Samodurov, Dinos Mitoglou.

