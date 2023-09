Harden ai Clippers? L’ultimo rumors non farà per nulla piacere al Barba

Con l’avvicinarsi del training camp, sembra sempre più improbabile che James Harden possa vedere realizzato il suo desiderio di essere scambiato ai Los Angeles Clippers. Il rifiuto di Daryl Morey e dei Philadelphia 76ers di accettare una contropartita mediocre per il futuro Hall-of-Famer, però, non è l’unico ostacolo che potrebbe impedire a James Harden di giocare la stagione 2023-24 nella sua Los Angeles.

Dopo che i primi colloqui tra i Clippers e i Sixers in seguito alla richiesta di scambio di Harden non sono andati a buon fine, i Clippers avrebbero deciso di abbandonare il tentativo di acquisizione.

“I Clippers hanno cercato di acquistare James Harden, ma l’affare non è andato in porto”, ha dichiarato Brian Windhorst di ESPN a The Hoop Collective. “E da quello che ho capito, sono stati i Clippers a dire: ‘Ok, non c’è nessun accordo. Andremo avanti’. E anche se presumo che potrebbero certamente fare un accordo a metà stagione, presumo che questo sia ciò che sceglieranno”.

Harden ha scosso la lega accettando la player option per l’ultimo anno del suo contratto e chiedendo una cessione a Philadelphia il 29 giugno, il giorno prima che diventasse free agent. Le notizie sulla sua preferenza per i Clippers si sono susseguite immediatamente, con Kawhi Leonard e Paul George che hanno immediatamente appoggiato l’idea di Los Angeles di acquistare il 10 volte All-Star. Ma purtroppo quell’idea – al momento – è rimasta tale.

