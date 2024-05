La VL Pesaro perde ed è RETROCESSA in Serie A2 dopo 18 anni

Era il 2006 quando la VL Pesaro faceva il proprio ritorno nella massima serie italiana, 18 anni dopo il club marchigiano è ufficialmente retrocesso in Serie A2. Fatale il KO nell’ultima giornata di campionato contro la Reyer Venezia, 91-79, ma anche un successo non sarebbe bastato vista la vittoria di Treviso contro Tortona.

Pesaro chiude il campionato con 10 vittorie in 30 incontri, il peggior record della Serie A a pari-merito con l’altra retrocessa, la Happy Casa Brindisi. Salva invece Treviso, che dopo un avvio stagionale pessimo riesce a risalire la china e chiudere terzultima.

In questi 18 anni in A, la VL Pesaro ha raggiunto i Playoff solo 4 volte, 2 nelle scorse 2 stagioni. In tante occasioni i marchigiani si sono ritrovati nella lotta salvezza, riuscendo però sempre a evitare la retrocessione. Quest’anno non ce l’hanno fatta, nonostante l’arrivo in corsa di Meo Sacchetti e tanti innesti, gli ultimi Wright-Foreman e Love.