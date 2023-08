Harden-Morey-Philadelphia, questa dichiarazione di un dirigente NBA non fa ben sperare i tifosi Sixers

James Harden, Daryl Morey e i Philadelphia 76ers sono attualmente in disaccordo sul futuro dell’MVP NBA del 2018. Harden vuole andarsene da Philadelphia e ha chiesto uno scambio, mentre i Sixers sembravano starci all’inizio ma alla fine hanno deciso di chiudere la trattativa e di provare a trattenere la guardia almeno fino al training camp.

Come tutti sanno, la decisione di Philadelphia ha portato ad altri problemi, con Harden che ha pubblicamente insultato il presidente della squadra, Daryl Morey, dandogli del bugiardo. Harden ha anche effettivamente bruciato i ponti con la franchigia quando ha detto che il loro rapporto non può più essere riparato.

Tutte queste storie non rendono più facile trattare con Harden. Infatti, un anonimo dirigente della Eastern Conference ha dichiarato a Steve Bulpett di Heavy.com che, sebbene sia possibile che Harden venga scambiato a un certo punto, i Sixers avranno difficoltà a trovare un partner disposto ad acquistare la guardia All-Star, considerando tutto il bagaglio che si porta dietro, dal contratto all’atteggiamento.

“Potrebbe esserci una squadra che lo voglia prima o poi. Ma costa un sacco di soldi e può ovviamente essere un grosso problema quando non è contento. Questa è la terza squadra a cui ha chiesto di essere ceduto”, ha spiegato il dirigente.

“E se vuoi costruire una squadra che vinca tutto, devi avere delle domande. Il punto è che preferiresti giocare contro di lui nei playoff piuttosto che averlo in squadra. Non c’è dubbio che possa fare numeri e le medie nei playoff possono farlo sembrare non così male. Ma i playoff sono diversi ed è lì che può costarti molto in difesa e, in generale, per come vuole giocare con la palla in mano”.