Hassan Whiteside si ritira, lo sostituisce Tacko Fall

A 34 anni, nelle scorse ore Hassan Whiteside ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e ritirarsi. Il lungo americano termina così una carriera piuttosto strana, che lo ha visto prima fallire in NBA, cercare fortuna tra Libano, Cina e Libia, salvo poi tornare nella Lega come uno dei migliori rim-protector degli ultimi anni. Whiteside ha guidato la NBA per stoppate in due stagioni (2016 e 2020) e per rimbalzi in una (2017), mentre nel 2016 è stato inserito nel secondo miglior quintetto All-Defensive. Nella sua carriera NBA ha disputato 511 partite con 12.6 punti, 10.8 rimbalzi e 2.2 stoppate di media tra Miami, Portland, Sacramento e Utah.

Dall’anno scorso Whiteside aveva lasciato la NBA, trasferendosi nel campionato di Porto Rico ai Piratas de Quebradillas, colpiti all’improvviso dalla notizia del ritiro di quella che era la loro stella. Il club caraibico è subito corso ai ripari ed ha ingaggiando un altro centro imponente: Tacko Fall, 229 centimetri, reduce da due stagioni in Cina.

I Piratas de Quebradillas, oltre a Fall, hanno annunciato di aver ingaggiato altri 4 giocatori tra i quali una ex Lottery Pick NBA: Emmanuel Mudiay.