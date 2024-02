3 motivi per cui Brescia potrebbe vincere la Coppa Italia 2024

La Germani Brescia è la detentrice del titolo in carica e proverà a rivincere le Final Eight di Coppa Italia anche nel 2024. Non sarà semplice ma nella città della Leonessa ci credono tanto perché quest’anno la squadra è forte, anche più di quella dello scorso anno, e poi perché l’appetito vien mangiando, specialmente se pensiamo che i biancoblu sono primi in classifica.

Ecco quindi 3 motivi per cui Brescia potrebbe vincere la Coppa Italia del 2024.

Campioni in carica

Il primo motivo è banale ma è sicuramente anche il più importante: la Germani Brescia vuole difendere il titolo vinto a Torino un anno fa. La squadra di quest’anno è molto simile a quella dell’anno scorso, sia nel coach, negli italiani e negli stranieri. La grande differenza è il modo in cui quest’anno i bresciani arrivano alla Coppa Italia. Nella passata stagione i biancoblu venivano da un momento terribile e coach Magro era prossimo all’esonero, poi però è arrivato il trofeo e il coach toscano ha mantenuto il posto fino a oggi, riuscendo a portare la Germani saldamente al primo posto in classifica.

Il miglior sesto uomo dell’anno

C.J. Massinburg è senza dubbio il candidato numero 1 a vincere il premio di sesto uomo dell’anno in Lega Basket Serie A. Brescia ha vinto moltissime gare quest’anno grazie all’americano che, in uscita dalla panchina, è riuscito a spaccare le partite con canestri e assist, oltre che con rimbalzi poiché è uno dei migliori in questa voce statistica tra tutti i giocatori biancoblu. Siamo certi che Massinburg potrà essere l’uomo in più di questa Brescia, insieme naturalmente ad Amedeo Della Valle e Miro Bilan.

Alessandro Magro

Il coach di Castelfiorentino ha vissuto grandi spogliatoi e grandi momenti, sia da vice sia da head coach. Ma ha anche saputo superare periodi difficili, tipo quello dell’anno scorso prima di vincere la Coppa Italia. La sua squadra ha dimostrato di poter battere tutto e tutti in questa metà di campionato e spiccioli e gran parte del merito va proprio a lui che ha saputo instillare un gioco chiaro e una mentalità vincente, mutuata dalla sua lunga esperienza alla Mens Sana Siena. Occhio che Magro potrebbe ripetere il capolavoro...

