Troppa Venezia per Pistoia: lagunari in semifinale contro Milano!

REYER VENEZIA – ESTRA PISTOIA: 86 – 71

(19 – 16; 36 – 34; 61 -50; 86 – 71)

La Reyer Venezia risponde presente e batte Pistoia al termine di un match condotto con grande maturità.

Non ha disatteso le aspettative Rayjon Tucker, assestatosi ormai nelle vesti del trascinatore e indubbiamente tra i migliori giocatori dell’intera lega, autore stasera di una prestazione straripante con 23 punti e 8 rimbalzi in 32 minuti.

Nel primo tempo regna l’equilibrio (36-34 alla pausa lunga), per mezzo di una partenza forte dell’ESTRA Pistoia guidata dal solito Charlie Moore che duetta alla grande con il centro nigeriano Ogbeide sui pick and roll; in casa Reyer ottimo l’impatto di Kabengele (in uscita dalla panchina) e Tessitori, veri fattori sotto le plance, mentre Tucker attacca ripetutamente il ferro mettendo a dura prova le abilità difensive delle guardie avversarie.

Venezia rientra sul parquet con l’atteggiamento della grande squadra piazzando subito un parziale che non verrà più ricucito da Pistoia per il resto del match. Wiltjer sfodera giocate di talento puro, tra cui un movimento spalle a canestro con schiacciata in reverse, e mette a referto 9 punti consecutivi uniti ai 7 di Tucker che abbonda il tabellino personale; Moore e Varnado provano a tenere a galla i toscani con due conclusioni dai 6.75, ma il terzo quarto termina 61-50 per i veneti.

Nel quarto periodo ci sono pochi e timidi tentativi di rientro di Pistoia; Jeff Brooks domina per un minuto e mezzo dando la spallata decisiva e Tucker trova la giugulare del match con la tripla dall’angolo del +14.

Da sottolineare la straordinaria prestazione di Kabengele sotto le plance (13 punti, tutti dal pitturato, e 9 rimbalzi per lui), e la pessima di Willis per Pistoia, con soli 3 punti in ben 35 minuti all’attivo.

Abbiamo già il primo accoppiamento in semifinale: sarà big match Venezia – Milano!

TABELLINI

REYER VENEZIA: Tucker 23, Kabengele 13, Wiltjer 11, Heidegger 9, Spissu e Tessitori 8, Brooks 7, Casarin 6, De Nicolao, Simms.

ESTRA PISTOIA: Moore 20, Obgeide 14, Varnado 13, Wheatle 10, Del Chiaro 5, Hawkins 4, Willis 3, Saccaggi 2.

foto: Reyer Venezia on X

Leggi anche: 3 motivi per cui la VIRTUS BOLOGNA potrebbe vincere la Coppa Italia 2024!