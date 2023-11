“Ho appena scop**o con Josh Giddey”: la foto della 15enne SCANDALIZZA il mondo NBA

Non passa quasi stagione NBA senza un grande scandalo che coinvolga la vita intima di un giocatore. Dopo la violenza domestica di Miles Bridges, dopo il tradimento di Zion Williamson, ora arriva la relazione di Josh Giddey con una studentessa minorenne. Adam Silver avrà il suo bel da fare per ripristinare l’immagine della lega.

I giocatori NBA e le donne hanno una lunga storia d’amore… e non solo. Proprio quest’estate, ad esempio, Zion Williamson ha fatto parlare di sé tradendo la madre di suo figlio con una famosa pornostar. Sono giovani, ricchi e con grandissima visibilità: tutti motivi per cui sono un obiettivo primario per le donne. Come ha spiegato un giornalista dei Thunder, è persino comune che vengano accolti da decine di giovani donne negli hotel.

Poiché hanno l’imbarazzo della scelta, è difficile capire quando una star commette un errore. Questo spiega la grande polemica che è appena scoppiata intorno a Josh Giddey. Il giovane di Oklahoma City è stato accusato da diversi utenti di Internet di aver avuto rapporti con una studentessa di 15 anni. Gli screenshot che circolano in rete sono schiaccianti.

Josh Giddey from the OKC thunder with an under-age girl. First video he is talking to her brother. This is Disgusting and this man needs to be punished. We can't let this go under the surface any longer. This needs to be seen. Girl is a junior in high school. pic.twitter.com/gj1LaxRaM0

— ☀️ (@wstgoat7) November 23, 2023