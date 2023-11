La Virtus Bologna si conferma grande! Anche il Fenerbahce va KO

Virtus Segafredo Bologna – Fenerbahce Beko Istanbul 87-79

(25-27; 21-17; 24-14; 17-21)

La Virtus Bologna ha battuto il Fenerbahce Beko Istanbul in un match ricco di polemiche arbitrali e di continue review per falli e rimesse. Proprio in una di questa situazioni c’è anche stata l‘espulsione del coach dei turchi, Dimitris Itoudis, che ha letteralmente perso la brocca nel corso del terzo periodo. Decisivo per i bianconeri il solito, meraviglioso Tornik’e Shengelia, sempre più leader della formazione di coach Luca Banchi.

Il primo tempo è stato tutto sommato equilibrato e infatti le due compagini sono andate all’intervallo lungo sul 46 a 44 per i padroni di casa. Al ritorno da gli spogliatoi i virtussini hanno schiacciato il piede sull’acceleratore e non l’hanno mai tolto. Tantissime note positive per la Virtus Bologna: il solito Toko Shengelia, Daniel Hackett il leader, Ognjen Dobric talentuosissimo ma la grande sorpresa è stata Devontae Cacok, vicino alla doppia doppia con 10 punti e 7 rimbalzi. Finalmente il lungo ex Lakers e CSKA ha fatto vedere una prestazione degna del suo curriculum.

L’espulsione di Itoudis ha influito positivamente solo in maniera momentanea sui turchi perché sono riusciti a rifarsi sotto e a tornare a -5, dopo che avevano toccato il -11. Alla fine la Virtus Bologna è stata bravissima a rimanere nel match per 40 minuti ed è riuscita a portare il successo con il punteggio finale di 87 a 79. Con questo successo i virtussini si confermano al 3° posto in classifica.

Virtus Bologna: Lundberg 9, Belinelli 8, Pajola 2, Smith 8, Dobric 11, Mascolo NE, Cacok 10, Shengelia 15, Hackett 14, Menalo NE, Dunston 5, Abass 5. All. Luca Banchi.

Fenerbahce: Motley 25, Hazer NE, Wilbekin 13, Sanli 7, Papagiannis 2, Mahmutoglu 5, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Dorsey NE, Calathes 8, Madar 0, Sestine 0. All. Dimitris Itoudis.

