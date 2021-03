Hrvoje Peric, dopo Trieste il suo futuro è in A2

Hrvoje Peric è tornato a Trieste in questa stagione ma a tempo determinato, solamente per sostituire l’infortunato Andrejs Grazulis: il primo contratto tra le parti era in scadenza lo scorso 7 Marzo, poi prolungato per un’altra settimana, ma dopo la partita in programma contro Reggio Emilia, il lungo croato sarà libero di accasarsi altrove.

Manca solo il comunicato per l’approdo di Peric a Cento: come riporta Il Piccolo, l’ex Treviso, Cremona e Venezia farà ritorno nel campionato di Serie A2, già calcato con la maglia di Ferrara, andando a sostituire il lungo USA Brandon Sherrod nelle rotazioni di coach Mecacci.

