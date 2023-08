I “bomber di razza” di Carmelo Anthony vi stupiranno 🧐🤔

Carmelo Anthony, futuro Hall-of-Famer della NBA, ha un’opinione interessante su cosa significhi essere un “bomber di razza”. L’ex leggenda dei New York Knicks e dei Denver Nuggets ha recentemente condiviso i suoi pensieri su alcuni giocatori che ritiene rientrino in questa definizione, incluso ovviamente se stesso.

“Puoi metterli in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi campo, su qualsiasi palla, in qualsiasi canestro e loro faranno canestro”, ha detto Carmelo Anthony, secondo Overtime. “Allen Iverson Γ¨ un bomber di razza, Tracy McGrady, JR Smith, Lou Will, Jamal Crawford, KD e io stesso”.

Giocatori come Lou Williams, Jamal Crawford e JR Smith, in particolare, sono stati noti per tutta la loro carriera per essere in grado di uscire dalla panchina e diventare caldi in un momento e creare il proprio tiro quando l’attacco si rompeva.

McGrady, Durant, Iverson e lo stesso Anthony, invece, erano tutti piΓΉ considerati come prime opzioni, letali sia nei canestri in isolation che nei giochi di squadra.

Forse non hanno giocato tutti nello stesso identico stile, viste le grandi differenze di altezza e atletismo. Tuttavia, tutti e sette erano considerati, ai tempi del loro massimo splendore, dei marcatori d’isolamento d’Γ©lite, in grado di ottenere semplicemente dei punti.

