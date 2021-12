I Lakers rivelano un piano costellato di stelle per dire addio allo Staples Center

I Los Angeles Lakers giocheranno la loro ultima partita nel palazzetto con title name Staples Center stanotte contro i San Antonio Spurs di coach Gregg Popovich. Ieri il team ha annunciato un lungo elenco di piani per commemorare l’occasione.

“Per dire addio al nome dello STAPLES, i Lakers celebreranno 22 anni di storia dei californiani allo STAPLES Center e renderanno un tributo speciale con numerosi festeggiamenti giovedì”, come affermato da un comunicato stampa della società gialloviola.

Tra questi sottolineiamo:

As we celebrate 22 Years of Lakers History at STAPLES Center, every fan in attendance of Thursday's game will receive the same shirt fans wore during Game 7 of the 2000 Western Conference Finals 💜💛 pic.twitter.com/TfD8suuXjf

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2021