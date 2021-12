Austin Rivers sulla scelta di non fermare l’NBA: “Siamo cadendo come mosche…”

L’NBA e la NFL stanno attualmente cercando di farsi strada attraverso enormi quantità di casi di positività di COVID-19, cancellando il minor numero possibile di partite. La NHL ha deciso che ne aveva abbastanza e ha interrotto il campionato per la loro pausa invernale annuale con due giorni di anticipo e molti in giro per la NBA, tra cui la guardia dei Denver Nuggets, Austin Rivers, che ha avuto questo da dire sul rifiuto del commisioner NBA, Adam Silver, di considerare un arresto quando ha parlato con Mike Singer del Denver Post:

Asked Austin Rivers if he was surprised when Adam Silver said there were no plans to pause the season:

"Yeah, I was surprised. … Look what's going on. Guys are f****** dropping like flies right now, man."

— Mike Singer (@msinger) December 23, 2021