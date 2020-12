I Lakers sono di un altro pianeta e battono senza troppi problemi Dallas

Dallas Mavericks @ Los Angeles Lakers 115-138

(30-33; 27-36; 28-30; 30-39)

I Los Angeles Lakers hanno vinto senza troppi problemi contro dei Dallas Mavericks che devono trovare la quadra e che non possono ancora contare sulla propria seconda stella, ovvero Kristaps Porziņģis. I californiani hanno potuto mettere in campo il solito grandissimo Anthony Davis, un LeBron James da quasi tripla doppia e un Montrezl Harrell che è utile come il pane per questa squadra.

La contesa non è praticamente mai esistita perché sin da subito Los Angeles ha dimostrato di essere più in forma, oltre che più forte, dei texani, che hanno provato a stare in partita con il solito Luka Dončić (27 punti e 7 assist alla fine) ma lo sloveno ha predicato nel deserto. Alla fine i californiani si sono impostati allo Staples Center con il risultato finale di 138 a 115.

Mavs: Dončić 27, Richardson 17, Powell 11, Finney-Smith 10, Hardaway Jr. 10.

Lakers: Davis 28, James 22+10a, Harrell 22, Schröder 18, Kuzma 13.

