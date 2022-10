I Lakers vicini a cedere Russell Westbrook, poi il cambio di rotta di Pelinka

I Los Angeles Lakers con ogni probabilità inizieranno la stagione con Russell Westbrook, nonostante i rumors che lo vedono coinvolto da quasi un anno. Non è un segreto che i giallo-viola abbiano cercato in tutti i modi di cedere Russ senza successo, anche se alla fine forse avrebbero potuto farcela. Secondo The Athletic, i Lakers avrebbero seriamente considerato di cedere, insieme a Westbrook, le due chiamate al primo turno al Draft 2027 e 2029 agli Indiana Pacers, per ottenere Buddy Hield e Myles Turner.

Se LA mettesse sul piatto le due scelte, ovvero i due asset più appetitosi in suo possesso, i Pacers accetterebbero subito, secondo quanto riportato. Il ripensamento finale è stato però del GM Rob Pelinka. Il dirigente alla fine avrebbe deciso di non fare l’offerta per valutare come giocherà la squadra quest’anno, ancora con Westbrook. Forse se ne riparlerà a stagione in corso, se come l’anno scorso la point guard dovesse fare molta fatica.

