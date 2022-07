I Los Angeles Lakers proseguono la loro campagna di rafforzamento attraverso la free agency. La franchigia californiana ha chiuso per il ritorno di Thomas Bryant in gialloviola.

Colpo molto interessante sotto canestro per i Lakers che si assicurano un centro di prospettiva, di soli 25 anni e con interessantissime doti offensive. Qualche dubbio permane sulla tenuta difensiva di Bryant e sulla sua capacità di rientrare a pieno regime dopo la rottura del legamento crociato a Gennaio 2021.

Free agent Thomas Bryant has reached an agreement with the Los Angeles Lakers on a one-year deal and will be given opportunity to win starting center position, league sources tell @YahooSports: https://t.co/J6Rg5ECNuf

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 6, 2022