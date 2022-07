Chet Holmgren nel suo debutto ha realizzato il nuovo record di stoppate della Summer League

Un esordio stellare, quello di Chet Holmgren con la maglia degli Oklahoma City Thunder in Summer League. La seconda chiamata assoluta all’ultimo Draft, rimasto in corsa per la prima fino all’ultimo salvo poi cedere a Paolo Banchero, ha giocato questa notte contro gli Utah Jazz. Holmgren ha chiuso con 23 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e ben 6 stoppate in 23′.

Le 6 stoppate (di cui 2 sul gigante Tacko Fall) sono un nuovo record per la Summer League. Quando Holmgren lo ha saputo, durante l’intervista post-partita, è rimasto sorpreso: “Il record era solo di 6? Allora lo batterò ancora…”.

“Only six? That’s the record? Oh, well I’m coming to break it again.” Talk your talk, Chet 🤣 pic.twitter.com/fSQRdfvsRt — Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2022

E su Twitter la reazione di Holmgren alla sua stessa prestazione è stata molto semplice: una emoji che ride.

😂 — chet holmgren (@ChetHolmgren) July 6, 2022