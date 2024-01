I migliori italiani in Europa secondo Valerio Bianchini e Dan Peterson

Valerio Bianchini e Dan Peterson, i due santoni del basket italiano, hanno definito il loro quintetto ideale di giocatori azzurri in Europa.

Per entrambi il playmaker titolare di questo ipotetico starting five dovrebbe essere Daniel Hackett. L’esperto giocatore delle V Nere, secondo Bianchini è la perfetta sintesi fra playmaker classico e moderno mentre Peterson lo ha definito “il miglior italiano in questo momento, il Dwayne Wade azzurro“.

Come guardia Peterson sceglie Amedeo Della Valle mentre Bianchini punta sulla “solidità” di Stefano Tonut. In ala piccola entrambi optano per adattare Marco Belinelli che ha “il tiro da tre più rapido d’Europa” secondo coach Dan. Sotto canestro i due ex allenatori concordano per Achille Polonara e Nicolò Melli. Il capitano dell’Olimpia è stato definito “il Dino Meneghin di questi tempi” da Peterson mentre per Bianchini fra i due non ci sarebbe alcuna somiglianza.

In ogni caso, al di là del ballottaggio Della Valle – Tonut, entrambi puntano su giocatori d’esperienza più che sulla freschezza dei vari Spagnolo, Procida e Mannion.

Fonte: La Gazzetta dello Sport