Draymond Green escluso per le Olimpiadi, se la prende con Grant Hill: “Poteva dirmelo”

Draymond Green non è stato inserito nella lista di addirittura 41 pre-convocati di Team USA in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi. Nel roster preliminare figurano le migliori stelle NBA come LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Joel Embiid e Jayson Tatum, ma non Green che ha già vinto due medaglie d’oro sia a Rio 2016 che a Tokyo 2020. Grant Hill, dirigente di USA Basketball, ha pubblicamente detto che l’esclusione di Dray è dovuta ai suoi problemi comportamentali degli ultimi mesi.

“Il suo contributo in passato è stato significativo, è davvero parte della nostra storia. Ma penso che per ciò che è trapelato quest’anno sia meglio non avere Green nella lista in questo momento” ha dichiarato Hill.

Parole che Draymond Green non ha preso bene: il giocatore dei Golden State Warriors ha risposto durante l’ultimo episodio del suo podcast, The Draymond Green Show. “Mi sarebbe piaciuto che me lo avesse detto personalmente. Specialmente se poi vai a dirlo pubblicamente. Mi ha ferito dal punto di vista del fan, io sono un grande fan di Grant Hill e, sapendo di avere un buon rapporto con lui, non pensavo mi avrebbe prima detto di aver bisogno di me per le Olimpiadi salvo poi scoprire pubblicamente che non ero più desiderato. Se non sono abbastanza forte per far parte del roster, semplicemente dillo. Se sono deluso? Certo, non avrò l’occasione di giocare la mia terza Olimpiade”.