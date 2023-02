I Milwaukee Bucks avranno un nuovo proprietario

Cambio in vista nella proprietà dei Milwaukee Bucks.

Il co-owner Marc Lasry si appresta a cedere le sue quote a Jimmy Haslam, già proprietario dei Cleveland Browns, franchigia NFL. Nei prossimi mesi si chiuderà l’era Lasry, iniziata nel 2014. Resterà in sella, invece, Wes Edens che però sarà affiancato da un nuovo socio.

Il valore dell’operazione? Circa 3,5 miliardi di dollari. Si tratta della seconda cessione più onerosa nella storia della NBA, dopo quella da 4 miliardi che ha contraddistinto il passaggio dei Phoenix Suns da Robert Sarver a Mat Ishbia. Solo che in questa caso si tratta, in sostanza, di mezza franchigia.

Milwaukee Bucks co-owner Marc Lasry has an agreement to sell his stake in the Bucks to American businessman and Cleveland Browns owner Jimmy Haslam and Haslam Sports Group for a $3.5 billion valuation, sources tell me and @eric_nehm.

