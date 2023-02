LeBron James, almeno due settimane di stop

Saranno almeno due le settimane che LeBron James salterà per via dell’infortunio al piede subito nell’ultima gara contro Dallas. La superstar dei Los Angeles Lakers aveva voluto finire la partita, probabilmente aggravando le sue condizioni. James sarà infatti rivalutato tra due settimane, nel frattempo i giallo-viola dovranno rincorrere i Playoff senza di lui.

L’andamento dei Lakers, come scritto da Adrian Wojnarowski, determinerà anche quanto LeBron forzerà un rientro: se la squadra dovesse vincere le prossime partite e rientrare ufficialmente in corsa, probabilmente James sarà di tutto per giocare.

ESPN Sources: LeBron James’s right foot is expected to be reassessed in two weeks to see how much progress he’s made, but timeline on return expected to extend beyond that checkpoint. Where Lakers reside in standings by then could impact how soon it makes sense for him to return.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2023