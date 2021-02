I New York Knicks perdono Mitchell Robinson per oltre un mese

C’era preoccupazione in casa New York Knicks per l’infortunio occorso ieri notte a Mitchell Robinson: una frattura alla mano subita durante il match vinto contro Washington, probabilmente una delle gare migliori del lungo in questa stagione. Robinson ha lasciato il campo nel secondo quarto, quando era a quota 10 punti e 14 rimbalzi.

Dopo aver effettuato gli esami, Robinson dovrà operarsi e quindi stare fuori 4-6 settimane. In questa stagione il giocatore stava mantenendo 8.4 punti e 8.4 rimbalzi di media, con i Knicks che al momento occupano l’ottava posizione ad Est sul 12-15.

