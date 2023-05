I piani di mercato dei Los Angeles Lakers per convincere LeBron James a continuare

I Los Angeles Lakers si stanno già muovendo per convincere LeBron James a non ritirarsi.

LBJ ha dichiarato di valutare la possibilità di smettere dopo la sconfitta per 4-0 nelle finali della Western Conference per mano dei Denver Nuggets. Una notizia che ha gettato nell’apprensione i tifosi ma anche i compagni e i dirigenti dei Lakers. Molti si sono affrettati a fare un appello a LeBron per convincerlo a giocare ancora.

Nel frattempo però la dirigenza sembra decisa a muoversi anche sul mercato. La leva più grande per convincere James a non ritirarsi è dotarlo di una squadra più competitiva di quella attuale. Serve una superstar e i nomi sul taccuino sono quelli di Trae Young e Kyrie Irving, secondo The Athletic.

Young è probabilmente il giocatore di alto livello più scontento della sua attuale condizione. I rapporti con gli Atlanta Hawks sono ai minimi storici una stagione molto deludente. In casa Lakers ci si sta pensando ma al momento ci si troverebbe ancora nella fase della valutazioni interne al front office. Sicuramente, qualora i gialloviola decidessero di provarci, dovrebbero mettere sul piatto un’offerta ricca ma c’è un elemento che potrebbe facilitare le cose: Rich Paul, il potentissimo agente di Young che cura anche gli interessi di Anthony Davis e LeBron James. Sicuramente sarebbe felice di vedere le sue tre star con la stessa maglia e sarebbe disposto a dare una mano per incastrare i vari pezzi del puzzle.

Resta di attualità anche il nome di Irving, addirittura in pole position secondo Yahoo! Sports. Anche lui, come Young, era a bordo campo per alcuni match dei Playoffs dei Lakers. Di certo il suo arrivo farebbe felice LeBron che con lui ha un rapporto speciale dai tempi di Cleveland. I fondi per l’operazione arriverebbero dal mancato rinnovo di diversi giocatori, cosa che comporterebbe rotazioni accorciate per la prossima stagione. Una strategia rischiosa per una franchigia basata su un giocatore avanti con l’età come James e uno propenso agli infortuni come Davis. Irving è free agent ma un’altra strada (seppur impervia) per portarlo a Los Angeles potrebbe essere la sign&trade con nuova firma per i Dallas Mavericks e immediato trasferimento ai Lakers. In questo caso però servirebbe la collaborazione dei Mavs che non hanno grande interesse in un’operazione che di fatto aiuterebbe una diretta rivale.

Insomma, il colpaccio è tutt’altro che agevole ma la dirigenze dei gialloviola deve andare all-in per scongiurare il rischio di perdere LeBron James.