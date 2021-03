Il Baskonia continua la corsa ai Playoffs e domina contro l’Olympiacos

BASKONIA VITORIA-GASTEIZA 91-66 OLYMPIACOS PIREO

(15-21, 28-11, 25-26, 23-8)

Il Baskonia centra la sua quinta vittoria consecutiva e non molla la corsa per un posto ai Playoffs, obiettivo ormai molto complicato per l’Olympiacos che perde la sua settima partita di fila. I greci cominciano anche bene, arrivando anche sul + 8 nel primo quarto ma nel secondo i baschi mettono la quarta e con un super parziale di 28-5 firmato prima da Fall e poi da Giedraitis scappano sul +13. Nel terzo quarto Sloukas, Jean-Charles e Sloukas provano a far restare a contatto l’Oly nonostante le pessime percentuali da tre punti ma Vildoza, ben supportato da Achille Polonora, entra in partita mantenendo sempre il vantaggio almeno in doppia cifra. Nel quarto quarto è ancora Vildoza, molto bravo sia a segnare che a mettere in ritmo i compagni, che lancia i suoi con un super parziale che stende l’Olympiacos (solo 8 punti nei 10 minuti finali) e regala la vittoria al Baskonia, ormai lanciatissimo verso un posto tra le prime otto.

Baskonia: Vildoza 19. Giedraitis 18, Polonara 11.

Olympiacos: Jean-Charles 15, Ellis 12, McKissis 10.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!