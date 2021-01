Il Baskonia regge un tempo: De Colo fa volare il Fenerbahce

Fenerbahce – Baskonia 96 – 76

(28 – 18, 23 – 23, 24 – 15, 21 – 20)

Alla Ülker Sports Arena di Istanbul, i padroni di casa del Fenerbahce ospitano gli spagnoli del Baskonia per il 19° turno di Regular Season di Eurolega, in un vero e proprio scontro diretto in chiave post-season.

Pronti, via e le mani dei protagonisti di ambedue le formazioni sono subito calde: ai canestri di Vesely, seguono le triple di Sedekerskis per il momentaneo 10-9 al 6′. Poi salgono in cattedra le guardie gialloblu, De Colo e Brown, che propiziano il primo parziale della sfida che consente ai loro compagni di trovarsi avanti in doppia cifra al primo mini-intervallo (28-18 al 10′). Tuttavia, già nei primi possessi della seconda frazione l’inerzia sembra scivolare dalla parte del Baskonia che, affidandosi a Vildoza, Dragic e Peters, riesce a tornare a contatto (38-37 al 16′). Ad ogni modo, il Fenerbahce ritrova la retta via prima che gli avversari completino la rimonta e tenta nuovamente la fuga con le triple di Guduric e Brown (51-41 al 20′).

Al rientro sul parquet, la musica non cambia: sono i padroni di casa, ed in particolare i soliti De Colo e Vesely, a dettare legge e a far naufragare definitivamente le speranze della truppa di Dusko Ivanovic (66-49 al 27′). Di fatto, la pratica viene sigillata ancor prima dell’inizio dell’ultimo quarto (75-56 al 30′, 96-76 il finale).

TABELLINI

Fenerbahce: Hamilton NE, Brown 14, Perez 4, Guduric 9, Mahmutoglu, Biberovic NE, De Colo 27, Pierre 6, Vesely 17, Eddie 6, Duverioglu 8, Ulanovas 5.

Baskonia: Raieste NE, Vildoza 8, Jekiri 3, Henry 7, Sedekerskis 8, Diop, Fall, Peters 15, Dragic 12, Giedraitis 8, Polonara 12, Kurucs 3.

Classe 2000, grande appassionato di basket e simpatizzante degli Oklahoma City Thunder. Collabora con BasketUniverso dal gennaio ’17. Dopo essersi diplomato presso il Liceo Scientifico di Ariano Irpino (AV), frequenta l’Università di Bologna.