Il Brasile ha annunciato i 12 convocati per il Mondiale

L’Italia ha affrontato il Brasile un paio di giorni fa in Cina, battendolo di poco. La Nazionale verdeoro al Mondiale potrebbe dare fastidio a qualche big, a partire dalla Spagna nella fase a gironi. A disposizione del CT De Conti ci sarà l’immortale Marcelinho Huertas: se ve lo state chiedendo, ha 40 anni e gioca a Tenerife con la quale nel 2022 ha vinto la Basketball Champions League.

Tra i convocati, annunciati poco fa dal Brasile, ci saranno anche Bruno Caboclo, nuovo giocatore di Venezia, e Raul Neto, appena firmato dal Fenerbahçe dopo anni in NBA. L’unico giocatore d’oltreoceano nel roster brasiliano sarà però Guilherme Santos, 55° scelta assoluta nel 2022 dei Golden State Warriors che però in NBA non ha ancora mai messo piede, giocando la scorsa stagione in G-League.

Marcelo Huertas, Yago Mateus dos Santos, Raul Neto, George de Paula, Vitor Benite, Guilherme Santos, Leonardo Meindl, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Tim Soares, Felipe dos Anjos, Christian Felicio.

Il Brasile sarà nel girone con Spagna, Iran e Costa d’Avorio alla FIBA World Cup e ha quindi buone chance di passare il turno.