NBA nella bufera per un clamoroso caso di spionaggio

Clamoroso caso di “spionaggio” all’interno della NBA.

I New York Knicks hanno denunciato un loro ex dipendente, accusato di aver girato materiale riservato ai Toronto Raptors. Secondo Adnkronos l’autore del gesto sarebbe Ikechukwu Azotam, passato qualche settimana fa dalla franchigia newyorkese a quella canadese.

Nel corso delle sue ultime giornate di lavoro nella Grande Mela, Azotam avrebbe diffuso illegalmente dei documenti riservati, passandoli proprio alla squadra che stava per assumerlo (e con la quale evidentemente aveva già un accordo). I file in questione riguarderebbero anche statistiche, video e strategie di gioco. Secondo quanto ricostruito dai Knicks, il materiale sarebbe già stato visualizzato 3000 volte da membri dei Raptors.

La squadra di New York si sarebbe accorta della fuga di notizie subito dopo l’ultimo giorno di lavoro di Azotam. Adesso i Knicks hanno avviato una causa per ottenere un risarcimento dal loro ex dipendente e diffidare i Raptors dall’utilizzo di quel materiale. Azotam ha lavorato dal 2020 nello staff tecnico di Knicks, occupandosi di coordinare l’area che si dedica alla video analisi ed era coinvolto anche nello sviluppo dei giocatori. La franchigia newyorkese accusa quella canadese di aver deliberatamente utilizzato le informazioni acquisite illegalmente per organizzare il nuovo coaching staff, guidato da qualche mese da Darko Rajakovic, alla prima esperienza da capo allenatore. Da Toronto negano ogni coinvolgimento e assicurano massima cooperazioone.