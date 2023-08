Il Brasile trema per Raul Neto: spaventoso infortunio nella prima partita

Raul Neto doveva essere una delle stelle del Brasile in questo Mondiale. Invece la prima partita dei verdeoro nel torneo, stamattina contro l’Iran, è stata macchiata dal terribile infortunio della point guard che ha da poco firmato col Fenerbahçe. Nel corso del terzo quarto, col Brasile in controllo, Neto è caduto in contropiede rimanendo a terra diverso tempo e venendo trasportato fuori dal campo in barella.

Nonostante non ci siano immagini ravvicinate dell’infortunio di Raul Neto, sembrerebbe un problema alla gamba di appoggio, la destra. Immediatamente alcuni giocatori in campo sono rimasti scioccati dall’infortunio, con il compagno Lucas Dias che in panchina è addirittura scoppiato a piangere.

Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Raul Neto’nun, İran-Brezilya maçında yaşadığı sakatlık. 😞 pic.twitter.com/olwzJIx7TE — Berke Aksoy (@berke32aksoy) August 26, 2023

“Non abbiamo molte informazioni. Dovremo aspettare gli esami all’ospedale per dirvi di più” ha commentato coach de Conti in conferenza stampa. “Non l’ho visto da vicino, ma sembra una cosa seria. Ne sapremo di più a breve” ha aggiunto il capitano Marcelinho Huertas.

Foto: FIBA