La Serbia passeggia contro la Cina alla prima partita del Mondiale

Serbia – Cina 105-63

(25-14, 30-20, 22-13, 28-16)

Vittoria agevole per la Serbia contro la Cina nella prima giornata di FIBA World Cup 2023. La formazione allenata da coach Djordjevic rimane a quota 0 punti insieme al Sud Sudan nel Girone B.

La formazione asiatica, in realtà, nel primo quarto prova a giocarsi le sue carte e si porta in vantaggio per 5-0 con Zhang. La Serbia reagisce all’energia degli avversari: l’equilibrio dura fino a due minuti dal termine, quando Bogdanovic e Marinkovic alimentano un parziale di 9-0. La squadra allenata da coach Djordjevic, nonostante 9 punti realizzati dalla coppia Zhao-Zhou, non ha risorse per riaprire la partita e scivola fino al -20 nel secondo quarto. L’allungo della Serbia arriva con Dobric, che fissa il punteggio sul risultato di 55-34 prima della sirena.

Rientrata dall’intervallo la Serbia continua a mantenere alte percentuali al tiro (68% da due e 46% da tre a fine gara). Bogdanovic realizza altri 7 punti nel quarto e a 10 minuti dal termine la formazione di coach Pesic tocca il +30. Gli ultimi acuti arrivano da parte di Ristic (11 punti nel solo quarto quarto) e da una Serbia che segna 6 canestri dall’arco.

Tabellini

Serbia: Bogdanovic e Marinkovic 14, Ristic 13+6a

Cina: Zhao 17, Zhou 12

Immagine in evidenza FIBA