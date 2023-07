Il calendario della stagione 2023-24 della Serie A di basket: ecco quando i big match Virtus – Milano

La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della Regular Season della Serie A UnipolSai 2023-24 (in allegato).

Anche in questa stagione si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata: una novità introdotta con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità e spettacolarità durante la stagione.

LE DATE DELLA REGULAR SEASON

Si inizia domenica 1° ottobre con il primo turno, preceduto dalla Frecciarossa Supercoppa in programma a Brescia che si conferma sede della competizione per il secondo anno consecutivo: vi parteciperanno EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna, Bertram Derthona Tortona e Germani Brescia con semifinali in programma sabato 23 settembre e la finale domenica 24 settembre.

L’ultimo turno di regular season è previsto per il 5 maggio 2024.

La prima riedizione della ultima finale scudetto tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna è in programma il 10 dicembre all’11esima giornata sul parquet del Mediolanum Forum mentre il ritorno è previsto alla Segafredo Arena alla 22esima giornata, il 10 marzo 2024.

Per i trenta volte campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano si parte con una sfida casalinga al Mediolanum Forum contro la NutriBullet Treviso Basket mentre la Virtus Segafredo Bologna esordirà in trasferta contro la Givova Scafati Basket.

Le due neopromosse Estra Pistoia e Vanoli Cremona (la prima assente dalla Serie A dal 2019 – 20, la seconda dal 2021 – 22) esordiranno entrambe fuori casa: Pistoia a Varese, Cremona a Trento.

Nella prima giornata sono previsti due posticipi mercoledì 4 ottobre (Happy Casa Brindisi – UNAHOTELS Reggio Emilia e Openjobmetis Varese – Estra Pistoia) visto l’impegno di Brindisi e Varese nel torneo di qualificazione di Basketball Champions League, in programma dal 25 settembre al 1° ottobre

Il derby campano tra GeVi Napoli e Givova Scafati Basket è in programma nell’andata il 17 dicembre a Scafati (12esima giornata) mentre nel ritorno è in calendario all’ultima giornata al PalaBarbuto di Napoli, il 5 maggio.

Durante il periodo natalizio la Serie A UnipolSai scenderà in campo con due turni: il 23 dicembre (con posticipo al 24 dicembre di EA7 Emporio Armani Milano-Vanoli Basket Cremona) e il 30 dicembre.

I PLAYOFF

Resta immutato il format di quarti e semifinali dei playoff scudetto che si disputeranno al meglio delle 5 gare mentre è cambiato il format delle LBA Finals che da quest’anno non si disputerà più al meglio delle 7 gare ma al meglio delle 5 gare.

Le date dei playoff verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

LA FRECCIAROSSA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA DAL 14 AL 18 FEBBRAIO

Da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024 le migliori 8 squadre al termine al termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia.

LE DATE DELLE COMPETIZIONI EUROPEE PER CLUB

Per quanto riguarda le competizioni europee per club, l’Eurolega vedrà protagoniste anche in questa stagione due squadre italiane: EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna.

La stagione della Virtus Segafredo Bologna comincerà con una partita casalinga il 5 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas, mentre l’Olimpia Milano esordirà il giorno successivo, 6 ottobre, in trasferta sul campo del Fenerbahçe Istanbul.

Nella massima competizione europea per club da segnalare la data del 14 novembre che prevede il derby di andata tra le due squadre italiane alla Segafredo Arena di Bologna mentre Il ritorno è in programma al Mediolanum Forum di Assago il 5 aprile 2024.

Quest’anno l’Eurolega presenta la novità del play-in, che si disputerà dal 16 al 19 aprile 2024, mentre i playoff si giocheranno dal 23 aprile all’8 maggio.

La Final Four si disputerà a Berlino dal 23 al 26 maggio 2024.

L’EuroCup vedrà al via per l’Italia due squadre: l’Umana Reyer Venezia (Gruppo A) e la Dolomiti Energia Trentino (Gruppo B).

La regular season prenderà il via martedì 3 ottobre e terminerà mercoledì 7 febbraio 2024.

Trento inizierà il proprio cammino europeo sul parquet dei tedeschi del Ratiopharm Ulm martedì 3 ottobre mentre il giorno seguente, 4 ottobre, Venezia sarà a Londra contro i Lions.

Si qualificano alla post-season le prime sei squadre classificate di ogni girone.

La Basketball Champions League inizierà il 17 ottobre e vedrà impegnate nella regular season il Banco di Sardegna Sassari (Gruppo D) e la Bertram Derthona Tortona (Gruppo H).

Per la formazione piemontese debutto mercoledì 18 ottobre in casa contro gli spagnoli dell’UCAM Murcia mentre gli isolani giocheranno il giorno precedente, 17 ottobre, in Polonia contro il King Szczecin.

Cercheranno di strappare il pass per la regular season di BCL l’Openjobmetis Varese e l’Happy Casa Brindisi la cui partecipazione passerà da un torneo di qualificazione che si disputerà dal 25 settembre al 1° ottobre e che permetterà alla sola vincitrice del raggruppamento di accedere alla Regular Season di BCL. Nei quarti di finale – in programma mercoledì 27 settembre – Varese affronterà i serbi dell’FMP Belgrado mentre Brindisi sfiderà i romeni del CSM CSU Oradea.

LE DATE PER LA NAZIONALE

La Nazionale Italiana sarà impegnata dal 25 agosto al 10 settembre nella FIBA World Cup 2023. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo A insieme ad Angola, Repubblica Dominicana e Filippine. Di seguito gli appuntamenti della Nazionale Italiana nel girone di qualificazione:

VENERDI’ 25 agosto Italia-Angola

DOMENICA 27 agosto Italia-Repubblica Dominicana

MARTEDI’ 29 agosto Italia-Filippine

In questa stagione è prevista una sola finestra dedicata alla attività delle Nazionali, in programma a fine febbraio dopo la Frecciarossa Final Eight. dal 19 al 27 febbraio con le gare valide per le qualificazioni ai campionati europei del 2025.