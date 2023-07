La Serie A italiana potrebbe riaccogliere un giovane talento azzurro

Negli ultimi anni i giovani italiani più promettenti stanno andando a maturare all’estero, dove trovano un ambiente più adatto alla loro crescita.

Molti nei college statunitensi, altri in Spagna o in Germania. Ce n’è uno, però, che potrebbe tornare in patria. Parliamo di Sasha Grant che a 15 anni è stato acquistato dal Bayern Monaco ma ora potrebbe tornare in Italia, nelle specifico a Reggio Emilia, secondo Il Resto del Carlino.

Per il ragazzo sardo si tratterebbe di un ritorno in biancorosso, dato che prima di emigrare in Germania è passato per un anno proprio alla Pallacanestro Reggiana. Società che lo ha ceduto onerosamente ai bavaresi e ora potrebbe riprenderlo gratis.

Il Bayern nelle ultime due stagioni ha mandato Grant in prestito, prima a Verona in A2 e poi a Bayreuth, in Bundesliga. Adesso potrebbe esserci l’opportunità di un nuovo prestito oppure di un trasferimento definitivo. Il Bayern, infatti, non sembra più deciso a puntare sul ragazzo italiano che perciò sembra pronto a tornare in patria.

Foto: FIBA