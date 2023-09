Il Canada batte Team USA in una MERAVIGLIOSA “gara NBA” e chiude 3°, delusione Stati Uniti

Team USA – Canada 118-127 d.t.s

(25-34; 31-24; 26-33; 29-20; 7-16)

Team USA contro Canada è stata davvero una gara bellissima da vedere, con un punteggio da NBA, non da basket FIBA. In effetti hanno giocato poco meno di una gara NBA perché hanno deciso di stare in campo 45 minuti, e non i canonici 40, poiché sono andati all’overtime grazie a una prodezza senza senso di Mikal Bridges che potete rivedere QUI.

Decisivi per il Canada contro Team USA Dillon Brooks, autore di 39 punti, frutto di un eccellente 7/8 dalla lunga distanza. Protagonista indiscusso anche Shai Gilgeous-Alexander, che di punti ne ha messi 31 e di assist ne ha smazzati 12. Bene per Team USA Austin Reaves, probabilmente il miglior giocatore degli americani nel complesso di tutte queste sfide mondiali.

La gara è stata bellissima, con un ottimo inizio dei canadesi, poi una rimonta degli americani e tantissimi testa a testa. Il Canada aveva sostanzialmente vinto la gara al 40′, ma poi Mikal Bridges si è inventato un miracolo sportivo. I canadesi comunque non si sono disuniti e alla fine sono riusciti a portare a casa la vittoria e quindi anche la medaglia di bronzo con il risultato finale di 127 a 118, la prima di sempre per i biancorossi a un Mondiale.

Team USA: Banchero NE, Bridges 19+9r, Brunson 13, Edwards 24, Haliburton 6, Hart 10, Ingram NE, Jackson Jr. NE, Johnson 3, Kessler 6, Portis Jr. 14, Reaves 23. All. Steve Kerr.

Canada: Alexander NE, Alexander-Walker 5, Barrett 23, Bell-Haynes NE, Brooks 39, Dort 11, Edey 0, Ejim 3, Gilgeous-Alexander 31+12a, Olynik 11, Powell 4, Scrubb 0. All. Jordi Fernandez.

QUI trovi le statistiche complete del match.