VIDEO: TRIPLA ASSURDA DI MIKAL BRIDGES CHE MANDA TEAM USA E CANADA ALL’OVERTIME

Credeteci, è appena successa una cosa che difficilmente si vede nel mondo del basket. Mikal Bridges era dalla linea della carità per un tiro libero a -3 tra Team USA e Canada. Aveva solo una chance: sbagliare il libero e sperare in una tripla velocissima realizzata da un suo compagna. Lui esegue: sbaglia il libero, ma fa pure meglio. Cattura il rimbalzo, fa un palleggio e segna dall’angolo la bomba del 111 pari.

MIKAL BRIDGES HITS THE GAME-TYING THREE 💥💥💥#FIBAWC x #WinForUSA 🇺🇸 pic.twitter.com/cnkKgt2SL0 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

A dirla tutta probabilmente c’era invasione di Mikal Bridges ma gli arbitri di Team USA contro Canada hanno deciso di soprassedere di fronte a questo miracolo sportivo.

La partita non è finita lì perché mancavano 6 decimi al termini e Kelly Olynyk ha avuto anche la possibilità di vincerla con un tiro da quasi metà campo dopo rimessa laterale che è andato a 1 centimetro da un altro miracolo sportivo. IT’S OVERTIME!

In questo momento si sta giocando il supplementare tra gli americani e i canadesi, con un Dillon Brooks pazzesco, che non ha nessuna intenzione di lasciare il gradino più basso del podio agli americani. Stiamo a vedere come si concluderà questa bellissima “partita NBA” tra le due compagini nordamericane.

