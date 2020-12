Il co-proprietario dei Bucks, Aaron Rodgers, commenta la redditizia estensione contrattuale di Antetokounmpo

Il quarterback dei Green Bay Packers, Aaron Rodgers, che è anche il co-proprietario dei Milwaukee Bucks, ha vinto alla grande dopo aver assicurato a Giannis Antetokounmpo un’estensione al massimo salariale.

In un’intervista al Pat McAfee Show, subito dopo l’annuncio dell’accordo, Rodgers sembrava chiaramente un uomo felice. Crede che le mosse di offseason dei Bucks abbiano aiutato a convincere Antetokounmpo a firmare l’accordo quinquennale da $ 228 milioni, il contratto più redditizio nella storia della NBA.

“È un grande segno per noi. Siamo piuttosto contenti, immagino che lo sia anche lui. Questa è una congettura, ma so che era interessato a quello che sarebbe stato il turnover del roster. Ha fatto alcune mosse in offseason, ha portato alcuni giocatori. Immagino che finora sia contento di loro”.

I Bucks sono stati piuttosto impegnati in questa offseason, stipulando un accordo a quattro squadre con Denver Nuggets, New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder per acquisire Jrue Holiday e lasciare andare Eric Bledsoe e George Hill. Hanno anche rafforzato il loro roster firmando artisti del calibro di Bryn Forbes, Bobby Portis e DJ Augustin.

