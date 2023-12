Il COMMOVENTE messaggio di Austin Reaves dopo la vittoria dei Lakers nell’In-Season Tournament

Spesso non ci rendiamo conto di quanto gli atleti professionisti debbano lottare per trasformare i loro sogni d’infanzia in realtà. Guardiamo la fama, la fortuna e le abilità sbalorditive che possiedono, ed è naturale pensare: ‘Guarda com’è facile per lui! Che vita che ha!’. La verità è che non siamo nemmeno lontanamente consapevoli di tutto il lavoro che fanno giorno dopo giorno per rimanere al top della loro forma e di certo non sappiamo quanto sia stato impegnativo il percorso per arrivare al punto in cui ci si può definire un atleta professionista. Ecco perché amiamo quando gli atleti si aprono e parlano con il cuore in mano, in un modo che si capisce essere sincero e autentico. Ed è esattamente quello che ha fatto Austin Reaves dopo aver segnato 28 punti questa notte, aiutando i Los Angeles Lakers a sconfiggere gli Indiana Pacers e a diventare i primi campioni dell’NBA In-Season Tournament.

“Indipendentemente da quale sia il vostro sogno, non lasciate che nessuno vi dica che non è possibile. Probabilmente molte persone mi guardavano storto quando andavo in giro per la scuola a dire a tutti che volevo entrare nell’NBA”, ha detto Austin Reaves nella conferenza stampa post partita.

"Regardless of what your dream is, don't let anybody tell you that it's not possible." Austin Reaves on inspiring his hometown and always chasing his dream. pic.twitter.com/3yPTteyY6s — NBA (@NBA) December 10, 2023

