D’Angelo Russell attacca Bruce Brown dopo la vittoria: “Non c’era Jokic al tuo fianco oggi”

Durante le scorse Conference Finals, quelle tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, è nata una mini-rivalità tra le due franchigie, soprattutto per i comportamenti di Mike Malone durante i festeggiamenti per il titolo. Bruce Brown si è trasferito in estate agli Indiana Pacers, ma la sua strada si è incrociata ieri di nuovo con i giallo-viola nella finale dell’In-Season Tournament. Come tutti sappiamo i Lakers hanno conquistato la prima edizione del torneo, e dopo la gara D’Angelo Russell non ha perso occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa.

Al termine della serie tra Nuggets e Lakers infatti Brown aveva detto di Russell: “Non è il migliore dei difensori, ma almeno ci prova”. Parole che non hanno fatto piacere alla point guard di LA. E così dopo la finale D-Loading ha punzecchiato il collega: “Ha provocato per tutto l’anno, per tutto l’anno… Hai qualcosa da dire? Mostramelo in campo. Jokic non era lì al tuo fianco oggi. Così è diverso”.