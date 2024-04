Punteggio DA RECORD nelle minors laziali

Un punteggio destinato a rimanere negli annali. Il 168-65 inflitto dalla Scuola Basket Roma al Basket Cavese resterà nei libri della pallacanestro laziale e non solo.

Ci troviamo nel campionato di Divisione Regionale 1, la ex Serie D, nell’ultima giornata di regular season. La Scuola Basket Roma insegue l’ultimo treno playoff, quello con il posto riservato alla miglior sesta dei tre gironi che compongono il campionato. Per agganciarlo, il team romano deve vincere e recuperare una differenza canestri di circa 100 punti rispetto alla diretta concorrente, Sermoneta, inserita nel Gruppo B.

Nelle ultime settimane la Scuola Basket Roma ha alzato i giri del motore, superando per tre volte quota 90 nelle ultime quattro uscite (tutte vittoriose). Non basta ancora per entrare nei playoff, a meno di un’impresa clamorosa. Alla fine i capitolini segnano 168 punti contro la già retrocessa Cavese, mandando sei uomini in doppia cifra. A guidarli i 57 punti di Matteo Baruzzo che, oltre a essere uno dei giocatori migliori del campionato, è anche street artist e organizzatore di eventi 3×3 in tutta Italia.

Da sottolineare che “storicamente” la Scuola Basket Roma è una squadra votata all’attacco. Il suo fondatore e deus ex machina è Roberto Castellano, campione d’Italia con la Virtus Roma nel 1983, colui che che ha declinato il run & gun a queste latitudini. Sotto la sua ala è passato anche un certo Andrea Bargnani. In ogni caso i capitolini, nonostante la prova da record, non hanno centrato l’obiettivo. Sermoneta, infatti, ha vinto 99-57 contro Roma Nord 2012, chiudendo a 24 punti con +242 di differenza canestri. La SBR, invece, si è fermata a +207: sarebbero bastati se la diretta concorrente avesse ottenuto una vittoria meno larga. Resta comunque la soddisfazione di aver scritto una pagina di storia della nostra pallacanestro, seppur giocando nelle minors.