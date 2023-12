La superstar dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, di cui si parla spesso per il suo apparente poco interesse nei confronti della pallacanestro, ha parlato dei suoi obiettivi di vita dopo il basket. Parlando con Michael Porter Jr. nel podcast di Curious Mike, il centro serbo ha parlato dei suoi obiettivi finali di vita.

“Essere famosi, credo che ad alcuni piaccia. A me no, davvero. Quando finirò la mia carriera, vorrei davvero che nessuno mi riconoscesse e che mio figlio o i miei figli in futuro si ricordassero di me come papà, non come giocatore di basket”, ha rivelato candidamente il centro.

Nikola Jokic ha anche rivelato un altro dei suoi obiettivi:

“Non avere il telefono, credo sia un altro mio grande obiettivo. Vivere il momento come hai detto tu, essere una persona normale, andare a bere con il tuo amico o a pranzo o a giocare con il bambino o ad andare a cavallo e nessuno ne farà un caso…”, ha spiegato il centro.

Lo stile di vita spensierato di Jokic e il suo apparente disinteresse per la pallacanestro sono già stati molto pubblicizzati dai media. Lui si vuole allontanare da tutto ciò.

Leggi anche: Il figlio di Michael Ray Richardson giocherà la Coppa d’Africa col Marocco