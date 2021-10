Il Fenerbahce regge un tempo: prima vittoria per l’ALBA Berlino

ALBA Berlino – Fenerbahce 84 – 70

(18 – 19, 9 – 16, 30 – 18, 27 – 17)

Alla Mercedes-Benz Arena i padroni di casa dell’ALBA Berlino, ancora alla ricerca del primo successo europeo della stagione, ospitano i turchi del Fenerbahce.

Pronti, via e la truppa di Djordjevic si fa trovare subito pronta ed imbastisce un primo timido tentativo di allungo (7-11) prima di essere riavvicinata dalla squadra tedesca (18-19 al 10′). In avvio di seconda frazione, però, i padroni di casa si fanno trovare impreparati ed in poco tempo, dopo i canestri di Vesely e Pierre, si ritrovano costretti ad inseguire (25-34; poi 27-35 al 20′).

Al rientro dagli spogliatoi, tuttavia, l’ALBA si impossessa letteralmente dell’inerzia dell’incontro e prima ritrova la parità con i canestri di Maodo Lo e Sikma e poi, quando alla sagra del canestro si aggiunge anche Da Silva, scappa sul +6 (48-42) prima di essere riavvicinata sul finire della terza frazione (57-53 al 30′). L’ultimo periodo si apre sulla falsariga dei precedenti 10 minuti di gioco visto che sono i padroni di casa ad imporre il proprio ritmo di gioco: Maodo Lo e Da Silva mettono a repentaglio la difesa di Djordjevic e consegnano ai propri compagni la prima vittoria di questa stagione europea (84-70).

TABELLINI

ALBA Berlino: Da Silva 22, Lo 21, Sikma 13.

Fenerbahce: De Colo 15, Duverioglu 12, Pierre 9.