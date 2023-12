Il figlio di Micheal Ray Richardson giocherà la Coppa d’Africa col Marocco

Micheal Ray Richardson è stato uno dei giocatori americani migliori passati per l’Italia negli anni ’90. “Sugar”, dopo essere stato una star in NBA (4 volte All Star e 2 volte All-Defensive First Team) con New York Knicks e New Jersey Nets, arrivò nel 1988 alla Virtus Bologna con cui vinse due volte la Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. La sua carriera fu soggetta ad alti e bassi per ripetuti problemi con la cocaina, avuti anche quando si trovava a Bologna, nel 1991. Nel 1992 tornò in Serie A con Livorno, si trasferì poi a Forlì nel 1998 e l’anno successivo tornò a Livorno, chiudendo la carriera nel 2002 a 47 anni.

Nel 2002, quando giocò una manciata di partite in Francia, diede alla luce Amir Richardson, suo figlio, nato a Nizza. “Sugar” concepì Amir con una donna franco-marocchina, il che ha conferito al ragazzo la possibilità di ottenere il passaporto del Marocco. Amir Richardson nello sport non ha scelto di seguire le orme del padre, ma si è buttato sul calcio: attualmente gioca come centrocampista nel massimo campionato francese, allo Stade de Reims, con il quale in questa stagione ha totalizzato 14 partite con 3 gol. Le sue prestazioni hanno convinto il CT del Marocco, Walid Regragui, a convocarlo per l’imminente Coppa d’Africa, la competizione più importante per il calcio africano che si tiene ogni 2 anni e quest’anno sarà organizzata in Costa d’Avorio.

Il Marocco è una delle squadre favorite per la vittoria finale, visto che è reduce dal miglior Mondiale di sempre per una squadra africana, chiuso al quarto posto.