2 sport “ESTREMI” hanno spinto Boris Diaw a dire addio al basket

L’ex giocatore e campione NBA Boris Diaw è stato ospite di The Benas Podcast, dove ha discusso di vari argomenti. Uno di questi è stato il ritiro e il modo in cui Diaw ha accettato e saputo che era giunto il momento di lasciare definitivamente il basket professionistico.

Come ha rivelato Boris Diaw, una cosa che lo ha aiutato a prendere questa decisione è la sua curiosità per le cose diverse.

“Sono curioso per natura. Mi piace sempre scoprire. Sapevo di voler viaggiare, di voler vedere cose diverse. Avevo anche paura di annoiarmi. Mi chiedevo: ‘Cosa succede se sono a casa per 10 giorni e guardo il muro? Adoro viaggiare. Potrei farlo senza sosta, in pratica. Quindi mi sono preparata per questo. Le immersioni subacquee erano un’altra attività che mi piaceva molto. E poi ho pensato: ‘Se hai tempo, gira il mondo ma non farlo in aereo. Se hai tempo, fallo in barca’. In barca si raggiungono tutti i posti migliori del mondo. Sono andato a fare un’esperienza, ho frequentato un corso di vela e ho fatto delle immersioni. Mi sono detto: ‘È una soluzione perfetta’.

